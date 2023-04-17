«Расшатать систему»: Названы цели визита наследного принца Ирана в Израиль
Реза Пехлеви уже давно «оторван» от Ирана, однако в стране у него все еще есть последователи, отметил в эфире НСН Раджаб Сафаров.
Израиль и США хотят использовать наследного принца Ирана Резу Пехлеви для дестабилизации ситуации в стране, заявил директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в интервью НСН. По его словам, Пехлеви давно превратился в марионетку Запада.
Накануне сообщалось, что министр разведки и атомной энергетики Израиля Гила Гамлиэль встретится с Резой Пехлеви, ныне проживающим в США. Отмечалось, что глава последней иранской шахской династии Пехлеви намерен совершить официальный визит в Израиль для «укрепления отношений между израильским и иранским народами». Раджаб Сафаров отметил, что Израиль и США не оставляют попыток задействовать внешнюю и внутреннюю оппозицию для расшатывания политической системы Ирана.
«Реза Пехлеви уже давно оторван от страны, он является маргинальным лидером тех иранцев, которые преимущественно живут за территорией Ирана. У него есть последователи в самом Иране, их не так уж много, но симпатизирующие ему люди все еще есть. Он давно превратился в марионетку в руках США и западной коалиции в деле дестабилизации обстановки в Иране», - сказал Сафаров.
Он отметил, что у части жителей Ирана сохранились воспоминания о том, что в период правления династии Пехлеви были «свобода и хорошая жизнь». Из-за этого, указал Сафаров, Реза Пехлеви имеет под собой «социальную базу».
«Реза Пехлеви, поскольку он из династии… У людей есть историческая память о мнимых свободах и какой-то хорошей жизни. Народу казалось, что тогда были определенные преимущества. Поскольку санкционное давление влияет на состояние людей, на уровень жизни, на права и возможности… В этом смысле какую-то социальную базу он имеет под собой. Поэтому разведки западных стран и Израиля максимально хотят использовать этот фактор. Израиль является лидером по разработке разного рода планов по дестабилизации обстановки в Иране», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Сафаров допустил, что встречей с министром разведки Израиля Пехлеви хочет показать, что у него есть для израильской разведки ценные данные.
«То, что Пехлеви встречается с министром разведки Израиля – это намек на то, что у него есть определенные данные, которыми он может поделиться с разведкой. Обратная сторона этого вопроса – якобы, у Израиля могут быть какие-то сведения, которыми он может поделиться с Пехлеви для его деятельности со своими сторонниками. В любом случае, делается яркий сигнал и посыл», - резюмировал он.
Так, наследный принц Реза Пехлеви должен был занять престол после своего отца, шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Однако после Исламской революции в Иране в 1979 году он покинул страну вместе с семьей.
В 2020 году Реза Пехлеви и интервью для The National Interest призвал иранцев к смене режима. Тогда он заявил, что страны, которые выступают против мусульманского правления в республике, должны помочь в финансировании иранской революции. Он также призвал американское правительство продолжить экономическое давление, «чтобы уничтожить республику», сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 789 / сут.
Умерли
398 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+5 944 / сут.
- Лондон требует отменить приговор Кара-Мурзе
- Песков: Путин и Шойгу не обсуждали развитие ситуации вокруг Артемовска
- В Кремле назвали не очень радужными перспективы зерновой сделки
- Москалькова: Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях
- Посол РФ вызван в МИД Британии из-за приговора Кара-Мурзе
- В Оренбурге загрызших ребенка собак выпустят на улицу после отлова
- Президент Ирана пригласил короля Саудовской Аравии в Тегеран
- Минцифры Украины высказалось о будущем электронных повесток в стране
- СМИ сообщили о переизбытке газа на рынках Европы и Азии
- ФСБ задержала планировавшего теракты в Москве и Новосибирске главаря ИГИЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru