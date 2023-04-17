«Расшатать систему»: Названы цели визита наследного принца Ирана в Израиль

«Реза Пехлеви уже давно оторван от страны, он является маргинальным лидером тех иранцев, которые преимущественно живут за территорией Ирана. У него есть последователи в самом Иране, их не так уж много, но симпатизирующие ему люди все еще есть. Он давно превратился в марионетку в руках США и западной коалиции в деле дестабилизации обстановки в Иране», - сказал Сафаров.

Он отметил, что у части жителей Ирана сохранились воспоминания о том, что в период правления династии Пехлеви были «свобода и хорошая жизнь». Из-за этого, указал Сафаров, Реза Пехлеви имеет под собой «социальную базу».

«Реза Пехлеви, поскольку он из династии… У людей есть историческая память о мнимых свободах и какой-то хорошей жизни. Народу казалось, что тогда были определенные преимущества. Поскольку санкционное давление влияет на состояние людей, на уровень жизни, на права и возможности… В этом смысле какую-то социальную базу он имеет под собой. Поэтому разведки западных стран и Израиля максимально хотят использовать этот фактор. Израиль является лидером по разработке разного рода планов по дестабилизации обстановки в Иране», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Сафаров допустил, что встречей с министром разведки Израиля Пехлеви хочет показать, что у него есть для израильской разведки ценные данные.

«То, что Пехлеви встречается с министром разведки Израиля – это намек на то, что у него есть определенные данные, которыми он может поделиться с разведкой. Обратная сторона этого вопроса – якобы, у Израиля могут быть какие-то сведения, которыми он может поделиться с Пехлеви для его деятельности со своими сторонниками. В любом случае, делается яркий сигнал и посыл», - резюмировал он.