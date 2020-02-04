Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля
Срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Как пишет РАПСИ, об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что президенту и Госдуме ранее поступила просьба о продлении срока работы над поправками. И накануне, 3 февраля, Совет Госдумы принял решение продлить его до 14-го числа.
Таким образом, у рабочей группы ещё есть время до конца следующей недели. Однако при этом, по словам Клишаса, её членам «расслабляться не стоит», отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.
Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в неё упоминание Бога. Мнения в думских фракциях на этот счёт разошлись, а вот в Совете при президенте по правам человека сочли это предложение некорректным, учитывая многоконфессиональность нашей страны и статью 14 Конституции РФ, где речь идёт о светском государстве,
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