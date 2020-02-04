Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля

4 февраля 202012:35

Срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Как пишет РАПСИ, об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что президенту и Госдуме ранее поступила просьба о продлении срока работы над поправками. И накануне, 3 февраля, Совет Госдумы принял решение продлить его до 14-го числа.

Таким образом, у рабочей группы ещё есть время до конца следующей недели. Однако при этом, по словам Клишаса, её членам «расслабляться не стоит», отмечает Газета.ру.

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Ранее НСН писала, что все предложения по возможным поправкам в Конституцию России, в том числе по упоминанию Бога, рассматриваются рабочей группой. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что она и должна в итоге вынести консолидированное мнение.

Напомним, ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в неё упоминание Бога. Мнения в думских фракциях на этот счёт разошлись, а вот в Совете при президенте по правам человека сочли это предложение некорректным, учитывая многоконфессиональность нашей страны и статью 14 Конституции РФ, где речь идёт о светском государстве,

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:КонституцияАндрей Клишас