Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля

Срок работы группы, рассматривающей возможные поправки к Конституции, продлен до 14 февраля. Как пишет РАПСИ, об этом заявил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он напомнил, что президенту и Госдуме ранее поступила просьба о продлении срока работы над поправками. И накануне, 3 февраля, Совет Госдумы принял решение продлить его до 14-го числа.

Таким образом, у рабочей группы ещё есть время до конца следующей недели. Однако при этом, по словам Клишаса, её членам «расслабляться не стоит», отмечает Газета.ру.