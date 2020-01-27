Рабочая группа по изменению Конституции получила 17 поправок

К утру понедельника у рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию было 17 готовых, законодательно оформленных поправок, рассказал сопредседатель группы Павел Крашенинников.

Он уточнил, что уже есть две поправки, меняющие преамбулу основного закона страны, а также поправки к первой и второй главам Конституции, пишет «Российская газета». Ранее сам Крашенинников говорил журналистам, что поправки к первым двум главам не будут приняты.

Также известно, что в числе 17 поправок – предложения по уточнению статуса Госсовета, по статусу Совета безопасности, по изменению порядка избрания Госдумы.

