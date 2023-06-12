Путина возмутили удары ВСУ по жилым кварталам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит военного смысла в ударах Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым районам, сообщает РИА Новости.

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах региона за последние сутки

В ходе общения с лауреатами Госпремий в Кремле он указал, что его удивляют столь бессмысленные действия украинских войск.

«Зачем противник бьёт по жилым кварталам? Ради чего? Зачем? В чём смысл? По гуманитарным объектам. Удивительно просто. Военного смысла нет никакого», - заключил российский лидер.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские силовики обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке, известно об одной погибшей женщине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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