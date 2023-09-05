Путин заявил об «отшибленных памяти и совести» в Европе

Президент России Владимир Путин считает, что в Европе «многим напрочь отшибло память и совесть». По его словам, там пытаются переписать историю Второй мировой войны.

Об этом глава государства заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа» в режиме видеоконференцсвязи. Путин также отметил, что русофобия и неонацизм стали нормой на Украине и в балтийских странах. При этом, по его словам, историю пытаются использовать как инструмент в политической борьбе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», президент РФ предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, для чего собрать артефакты за всё время ВОВ, трофейные документы, а также продемонстрировать широкой общественности приказы нацистов.

