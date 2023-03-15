Путин заявил о росте товарооборота с Сирией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Сирии развиваются, в том числе и в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Асад заявил Путину о поддержке СВО

На встрече с сирийским президентом Башаром Асадом он отметил, что в 2022 году зафиксирован рост товарооборота.

«За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», - сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главной темой переговоров Путина и Асада станут российско-сирийские отношения, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаСирияБашар АсадВладимир ПутинРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры