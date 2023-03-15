Путин заявил о росте товарооборота с Сирией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Сирии развиваются, в том числе и в экономической сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с сирийским президентом Башаром Асадом он отметил, что в 2022 году зафиксирован рост товарооборота.
«За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», - сказал российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главной темой переговоров Путина и Асада станут российско-сирийские отношения, сообщает НСН.
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