Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб

Он отметил, что контакты по линии спецслужб никогда не прекращались. Также Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от продолжения такой работы в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

