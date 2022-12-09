Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
Контакты по линии спецслужб между Россией и Соединенными Штатами продолжаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что контакты по линии спецслужб никогда не прекращались. Также Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от продолжения такой работы в будущем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
- Путин: Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики
- Путин заявил, что в России нет никаких проблем с базовыми продуктами
- СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в «антиукраинской деятельности»
- Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель
- Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
- СМИ: Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы
- Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме
- Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
- СМИ: Без поддержки НАТО боевые действия на Украине закончатся в течение недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru