Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб

Контакты по линии спецслужб между Россией и Соединенными Штатами продолжаются. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Он отметил, что контакты по линии спецслужб никогда не прекращались. Также Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от продолжения такой работы в будущем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты спецслужб России и США касаются только темы обмена заключенными и не проецируются на печальные отношения двух стран, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияСШАВладимир Путин
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