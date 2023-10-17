Путин заявил о частом несовпадении мнений с Орбаном
Президент России Владимир Путин признал, что их взгляды с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном часто не совпадают.
«У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах», - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Путин подчеркнул, что это не мешает ему разговаривать с Орбаном и искать решения проблем. Президент РФ отметил способность главы правительства Венгрии отстаивать свои интересы.
Путин 17 октября встретился с Орбаном на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине. Премьер Венгрии заявил, что Будапешт никогда не хотел вступать в противостояние с Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru