Путин заявил о частом несовпадении мнений с Орбаном

«У нас взгляды с ним далеко не всегда совпадают, более того, мы часто находимся на разных платформах», - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин подчеркнул, что это не мешает ему разговаривать с Орбаном и искать решения проблем. Президент РФ отметил способность главы правительства Венгрии отстаивать свои интересы.

Путин 17 октября встретился с Орбаном на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине. Премьер Венгрии заявил, что Будапешт никогда не хотел вступать в противостояние с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

