Путин заявил, что видел СМС «Не буду за вас голосовать»
Российский президент во время «Прямой линии» заметил СМС с текстом «Не буду за вас голосовать», однако не успел ответить на сообщение, сообщает РИА Новости.
Президент сообщил об этом во время встречи с главами муниципальных образований российских регионов. По словам Путина, он хотел отреагировать на сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Глава государства обратил внимание на то, что обратная связь очень важна. По этому, по словам Путина, нельзя воспринимать болезненно любую критику. Ее нужно воспринимать как руководство к действию.
Также Путин на встрече с главами муниципальных образований рассказал анекдот про сыр с голубой плесенью и сосиски, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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