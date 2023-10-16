Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта много россиян

На совещании по оперативным вопросам глава государства отметил, что россияне есть «как с одной так и с другой стороны».

Он также попросил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации в зоне конфликта.

«Для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации», - сказал российский лидер.

Ранее в посольстве РФ в Израиле заявили, что число погибших россиян в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

