Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта много россиян
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне палестино-израильского конфликта находится много граждан России, сообщает РИА Новости.
На совещании по оперативным вопросам глава государства отметил, что россияне есть «как с одной так и с другой стороны».
Он также попросил заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова доложить о ситуации в зоне конфликта.
«Для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении, просил бы вас дать для начала общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации», - сказал российский лидер.
Ранее в посольстве РФ в Израиле заявили, что число погибших россиян в результате атаки движения «ХАМАС» возросло до 16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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