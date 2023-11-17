Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно

Выступая на пленарном заседании Форума объединённых культур он указал, что политика «отмены» России - «антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

