Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно
Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на пленарном заседании Форума объединённых культур он указал, что политика «отмены» России - «антикультурна, неоколониальна, расистская».
«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru