Путин заявил, что русскую культуру отменить невозможно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на все попытки, отменить русскую культуру, по определению, невозможно, сообщает пресс-служба Кремля.

Бутман заявил, что на фоне отмены российские артисты получают новый опыт

Выступая на пленарном заседании Форума объединённых культур он указал, что политика «отмены» России - «антикультурна, неоколониальна, расистская».

«Но тем не менее «отменяют» культуру, в основе которой – подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность», - заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с агрессивной дискриминацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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