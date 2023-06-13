Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

«Мы никогда не отказывались, я уже тысячу раз об этом сказал, от каких-то переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию», - сказал он.

На встрече с военкорами в Кремле глава государства напомнил, что в 2022 году в ходе переговоров Москвы и Киева в Стамбуле уже был готов документ.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Киев сначала предложил Москве мирный договор, который был «в принципе одобрен» российской стороной, однако позже от него отказался под давлением США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

