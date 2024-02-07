Путин заявил, что Россия может выпускать современные самолеты

Глава государства добавил, что России следует обновлять авиапарк. Российский лидер отметил, что у страны «сверстаны масштабные планы в этой сфере».

Ранее Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность.

