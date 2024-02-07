Путин заявил, что Россия может выпускать современные самолеты
Россия — одна из немногих стран, которая в состоянии выпускать современные самолеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, сообщило агентство РИА Новости.
Глава государства добавил, что России следует обновлять авиапарк. Российский лидер отметил, что у страны «сверстаны масштабные планы в этой сфере».
Ранее Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru