Путин заявил, что Россия может выпускать современные самолеты

Россия — одна из немногих стран, которая в состоянии выпускать современные самолеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, сообщило агентство РИА Новости.

Цены на экономкласс на внутрироссийских авиарейсах подросли на 11,2%

Глава государства добавил, что России следует обновлять авиапарк. Российский лидер отметил, что у страны «сверстаны масштабные планы в этой сфере».

Ранее Путин заявил, что важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты. Он указал, что следует работать над повышением доступности перелётов для россиян, параллельно обеспечивая качество обслуживания и безопасность.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияАвиацияВладимир Путин

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