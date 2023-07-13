Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет идти вперёд собственным путём, ни от кого не изолируясь, сообщает РИА Новости.
Выступая на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» глава государства отметил, что оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, однако этого не будет.
«На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы», - заключил глава государства.
Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что у противников России, вводящих санкции, до сих пор ничего путного, так и не получилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru