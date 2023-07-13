Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем

Выступая на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» глава государства отметил, что оппоненты России рассчитывали, что она отступится и сдастся, однако этого не будет.

«На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы», - заключил глава государства.

Ранее Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что у противников России, вводящих санкции, до сих пор ничего путного, так и не получилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».