Путин заявил, что проект строительства АЭС в Египте развивается по плану

Российский лидер Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттах ас-Сиси заявил, что проект строительства атомной электростанции в Египте развивается по плану, сообщает «РЕН ТВ».

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По словам главы государства, взаимоотношения между Москвой и Каиром приобрели особый характер. Страны реализуют мощные совместные проекты, в том числе в энергетической области.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 28,8%.

Как сообщалось ранее, президенты России и Египта обсудят региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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