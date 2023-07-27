Путин заявил, что проект строительства АЭС в Египте развивается по плану

По словам главы государства, взаимоотношения между Москвой и Каиром приобрели особый характер. Страны реализуют мощные совместные проекты, в том числе в энергетической области.

Путин отметил, что в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 28,8%.

Как сообщалось ранее, президенты России и Египта обсудят региональные и международные вопросы, которые представляют интерес для обеих стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

