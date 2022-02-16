Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно
Российский лидер Владимир Путин 16 января после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что она прошла конструктивно, было принято совместное заявление.
«Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров.
Путин отметил, что в принятом совместном заявлении зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Бразилия не намерена идти на поводу у США, так как страна заинтересована в самостоятельном курсе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- СК РФ возбудил уголовное дело из-за массовых захоронений мирных жителей в Донбассе
- Украинская певица Паш отказалась представлять страну на «Евровидении»
- В Петербурге отменили ограничения на плановую медпомощь и медосмотры
- Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
- Путин присвоил статус ветерана прокурорам и следователям за работу в Чечне
- Попова заявила о снижении распространения COVID-19 в РФ
- Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной
- Власти Австрии объявили об отмене ковидных ограничений
- «Нужно повышать зарплаты»: Хуснуллин назвал условие продолжения работы мигрантов в России
- Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 18 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru