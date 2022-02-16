Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно

«Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Путин отметил, что в принятом совместном заявлении зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Бразилия не намерена идти на поводу у США, так как страна заинтересована в самостоятельном курсе.

