Путин заявил, что переговоры с главой Бразилии прошли конструктивно

Российский лидер Владимир Путин 16 января после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что она прошла конструктивно, было принято совместное заявление.

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«Сегодня у нас состоялись весьма обстоятельные и конструктивные переговоры», - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Путин отметил, что в принятом совместном заявлении зафиксированы ориентиры дальнейшего углубления российско-бразильского сотрудничества.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Бразилия не намерена идти на поводу у США, так как страна заинтересована в самостоятельном курсе.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРоссия
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