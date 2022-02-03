Путин заявил, что отечественные бренды должны иметь конкурентные преимущества

Президент РФ Владмир Путин в ходе встречи с членами «Деловой России» заявил, что отечественные бренды должны развиваться и иметь конкретные преимущества.

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В ходе разговора представитель сети ресторанов «Теремок» пригласил президента на масленицу поесть блинов. Путин ответил, что обязательно попробует блины сети и подчеркнул важность поддержки развития отечественного бизнеса.

«Самое главное, что я являюсь вашим горячим сторонником и считаю, что отечественный бизнес должен развиваться», - сказал президент.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Путин
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