Путин заявил, что отечественные бренды должны иметь конкурентные преимущества
Президент РФ Владмир Путин в ходе встречи с членами «Деловой России» заявил, что отечественные бренды должны развиваться и иметь конкретные преимущества.
В ходе разговора представитель сети ресторанов «Теремок» пригласил президента на масленицу поесть блинов. Путин ответил, что обязательно попробует блины сети и подчеркнул важность поддержки развития отечественного бизнеса.
«Самое главное, что я являюсь вашим горячим сторонником и считаю, что отечественный бизнес должен развиваться», - сказал президент.
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