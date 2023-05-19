Путин заявил, что на Россию оказывается агрессивное внешнее давление
19 мая 202315:32
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе развернута мощнейшая антироссийская пропаганда, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям он указал, что на Россию и на всё российское общество оказывается агрессивное внешнее давление.
«Против нас направлен практически весь арсенал - экономический, военный, политический, информационный», - заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что противники России - это «недоумки с неоколониальным мышлением», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru