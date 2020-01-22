Путин заявил, что Мединский продолжит работать в сфере культуры
Российский президент Владимир Путин заявил, что экс-министр культуры Владимир Мединский продолжит работу в этой сфере. Об этом президент заявил в ходе встречи со студентами в Сочи, пишет РИА Новости.
Как отметил российский лидер, Мединский "не останется без работы" и продолжит свою деятельность в сфере культуры. Однако конкретную должность президент не назвал. Накануне РБК со ссылкой на собственный источник сообщал, что Мединский станет помощником Путина по вопросам культуры.
Напомним, Мединского, который возглавлял ведомство с 2012 года, сменила на посту дочь ректора училища Щепкина Ольга Любимова. Президент, в частности, отметил, что новый министр «молодая энергичная женщина».
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