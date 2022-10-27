Путин призвал «не сваливать все на козни Кремля»

Президент Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что классический либерализм полностью извратился, а альтернативная точка зрения сразу объявляется угрозой демократии.

«Классический либерализм полностью извратился. Изначально он продвигал полную свободу каждого человека, то в ХХ веке либералы стали заявлять, что у отрытого общества есть враги и их свобода может быть ограничена и отменена. Оказывается, есть враги», - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что альтернативная точка зрения теперь объявляется угрозой демократии.

Дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой, угрозой демократии. Все, что исходит из России, это все происки Кремля. На себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля, ну бред какой-то, до чего скатились. Хоть мозгами пошевелите, изложите свою точку зрения концептуально», - заявил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в современном мире отсидеться не получится, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



