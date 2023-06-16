Путин: Запад пытается добиться стратегического поражения России на поле боя
Страны Запада делают все для того, чтобы добиться стратегического поражения России на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Он отметил, что Запад делает для поражения РФ абсолютно все, что в его силах. Однако Путин отметил, что Россия поставила перед собой определенные задачи для противодействия.
Ранее генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй заявил The South China Morning Post, что американские власти с помощью поставок вооружения используют Киев в качестве «пушечного мяса» в борьбе против российских властей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru