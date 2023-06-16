Путин: Запад пытается добиться стратегического поражения России на поле боя

Он отметил, что Запад делает для поражения РФ абсолютно все, что в его силах. Однако Путин отметил, что Россия поставила перед собой определенные задачи для противодействия.

Ранее генерал-лейтенант Народно-освободительной армии Китая Хэ Лэй заявил The South China Morning Post, что американские власти с помощью поставок вооружения используют Киев в качестве «пушечного мяса» в борьбе против российских властей, сообщает «Радиоточка НСН».

