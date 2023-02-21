Путин: Взрослые люди имеют право жить так, как хотят
Взрослые люди имеют право жить, как хотят, никто не собирается вторгаться в частную жизнь в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Он отметил, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сомнению. Путин напомнил, что Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога.
"Продвигают идею гендерно-нейтрального бога... Ну чо тут скажешь? Прости Господи... Мы защитим наших детей от деградации и вырождения", - пообещал он.
Ранее политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН отметил, что Путин в своем послании сделает акценты на специальной военной операции и экономике. В свою очередь политолог Сергей Марков отмечал, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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