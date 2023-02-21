Путин: Взрослые люди имеют право жить так, как хотят

Взрослые люди имеют право жить, как хотят, никто не собирается вторгаться в частную жизнь в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Он отметил, что семья – это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сомнению. Путин напомнил, что Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога.