Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот выступит с объемным выступлением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, выступление будет касаться внешнеполитических вопросов. Церемония состоится в 15 часов по московскому времени.
Также Песков не исключил, что скоро Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов.
Ранее президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства. Он отметил, что вопрос благосостояния и дохода гражданина - ключевой для российских властей. Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Ростовская прокуратура разбирается в аварии с автобусом на трассе «Дон». Видео
- Глава МИД Турции: Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО
- Депутаты приняли закон об ипотечных каникулах для пострадавших от ЧС
- Клинцевич: Американцы готовят контрнаступление Киева в нескольких направлениях
- Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «красной линией» ввод войск Германии на Украину
- Макрон верит, что Китай поможет урегулированию на Украине
- Володин допустил, что закон о запрете вейпов могут принять уже 11 апреля
- Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике
- Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение
- Власти Ленобласти опровергли информацию о неопознанном объекте в небе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru