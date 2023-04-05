Путин выступит с речью по внешнеполитической тематике

Российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот выступит с объемным выступлением, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, выступление будет касаться внешнеполитических вопросов. Церемония состоится в 15 часов по московскому времени.

Песков: Путин и Лукашенко обсудят двусторонние отношения и враждебное окружение

Также Песков не исключил, что скоро Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов.

Ранее президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что повышение благосостояния россиян является приоритетом для государства. Он отметил, что вопрос благосостояния и дохода гражданина - ключевой для российских властей. Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы доходы семей были достойными и соответствовали современным требованиям, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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