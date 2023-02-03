Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

Отвечая на вопрос журналистов о формате общения он отметил, что это будут отдельные встречи.

«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере этих встреч», - заключил представитель Кремля.

Сроки проведения этих встреч он не уточнил.

Ранее Песков заявил, что каких-либо планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, сообщает RT.