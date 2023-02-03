Путин встретится с лидерами фракций Госдумы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с лидерами фракций Госдумы, сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о формате общения он отметил, что это будут отдельные встречи.
«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере этих встреч», - заключил представитель Кремля.
Сроки проведения этих встреч он не уточнил.
Ранее Песков заявил, что каких-либо планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, сообщает RT.
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