Путин встретится с лидерами фракций Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с лидерами фракций Госдумы, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос журналистов о формате общения он отметил, что это будут отдельные встречи.

«Сейчас готовятся отдельные встречи с лидерами фракций, и мы будем информировать вас по мере этих встреч», - заключил представитель Кремля.

Сроки проведения этих встреч он не уточнил.

Ранее Песков заявил, что каких-либо планов по переговорам президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена нет, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ГосдумаВладимир ПутинДмитрий Песков
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