Путин встретится с губернатором Петербурга

Президент Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин принял предложение Эрдогана посетить Турцию

По словам представителя Кремля, президент и губернатор «так или иначе пообщаются, обсудят городские дела, мы вас проинформируем об этом».

Песков напомнил, что в четверг, 27 января — в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда — Путин посетит Пискаревское кладбище и возложит цветы к памятнику героям.

При этом пресс-секретарь не подтвердил сообщения о том, что глава государства задержится в Петербурге на несколько дней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Александр БегловСанкт-ПетербургВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры