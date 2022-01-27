Путин встретится с губернатором Петербурга
Президент Владимир Путин в четверг встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, президент и губернатор «так или иначе пообщаются, обсудят городские дела, мы вас проинформируем об этом».
Песков напомнил, что в четверг, 27 января — в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда — Путин посетит Пискаревское кладбище и возложит цветы к памятнику героям.
При этом пресс-секретарь не подтвердил сообщения о том, что глава государства задержится в Петербурге на несколько дней.
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