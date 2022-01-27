Путин встретится с губернатором Петербурга

По словам представителя Кремля, президент и губернатор «так или иначе пообщаются, обсудят городские дела, мы вас проинформируем об этом».

Песков напомнил, что в четверг, 27 января — в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда — Путин посетит Пискаревское кладбище и возложит цветы к памятнику героям.

При этом пресс-секретарь не подтвердил сообщения о том, что глава государства задержится в Петербурге на несколько дней.

