Путин встретился с председателем Совета Федерации Матвиенко

По её словам, «сессия была достаточно напряжённая, но результативная». Матвиенко уточнила, что было рассмотрено и одобрено порядка 500 законов.

Он отметила, что приоритетными были вопросы поддержки российской экономики в условиях санкций, а поддержка участников специальной военно операции и членов их семей.

Путин поблагодарил Матвиенко за проделанную работу и выразил надежду, что после небольших каникул Совета Федерации продолжит работу «в таком серьёзном, напряжённом ключе».

Ранее весеннюю сессию завершила Госдума РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что за это время депутатами принято 500 законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

