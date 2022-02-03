Путин в третий раз за неделю поговорил с Макроном

Президент РФ Владимир Путин в третий раз за неделю провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили вопросы по гарантиям безопасности в Европе.

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Инициативу к разговору проявила французская сторона. В ходе диалога президенты затронула также ситуацию вокруг Украины. Стороны обменились своими позициями по данному вопросу.

Путин, в частности, указал на провокационные заявления и игнорирование Украиной «минских соглашений». Стороны условились продолжать контакты.

Ранее 1 февраля Путин заявил, что Россию «кинули», пообещав не размещать инфраструктуру НАТО на восток.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Путин
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