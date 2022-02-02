Путин в разговоре с Джонсоном указал на неадекватность реакции НАТО
2 февраля 202220:59
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на российские обоснованные озабоченности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны подробно обсудили тему внутреукраинского кризиса, а также юридическое закрепление гарантий безопасности РФ.
Кроме того, Путин отметил «хронический саботаж Киевом минских договоренностей».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru