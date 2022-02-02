Путин в разговоре с Джонсоном указал на неадекватность реакции НАТО

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на российские обоснованные озабоченности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны подробно обсудили тему внутреукраинского кризиса, а также юридическое закрепление гарантий безопасности РФ.

Кроме того, Путин отметил «хронический саботаж Киевом минских договоренностей».









