Путин в разговоре с Джонсоном указал на неадекватность реакции НАТО

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном указал на неготовность НАТО адекватно реагировать на российские обоснованные озабоченности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны подробно обсудили тему внутреукраинского кризиса, а также юридическое закрепление гарантий безопасности РФ.

Кроме того, Путин отметил «хронический саботаж Киевом минских договоренностей».





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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОВладимир Путин
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