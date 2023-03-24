Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин 24 марта проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Как отметил пресс-секретарь, в пятницу Путин будет работать в Кремле и проведет «спокойный» день без важных публичных мероприятий.

«В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил Песков.

Тема мероприятия не уточняется. Предыдущее совещание главы государства с СБ прошло 17 марта.

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Фото: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСовет Безопасности РФ Владимир Путин

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