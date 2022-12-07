Путин: В Польше «спят и видят», чтобы забрать запад Украины
Националистические группировки в Польше «спят и видят, чтобы забрать западные территории Украины». Так считает президент РФ Владимир Путин.
Он утверждает, что Польша будет стремиться вернуть утраченное после Второй мировой войны.
«Это те территории, которые Украина получила, по решению Иосифа Виссарионовича Сталина, после Второй мировой войны. Их забрали у Польши и отдали советской Украине. Националистические элементы в Польше будут стремиться вернуть их себе, кто бы что не говорил. Мы видим это из литературы, рассуждений, выступлений. К этому будут вести дело, в этом я нисколько не сомневаюсь», - заявил Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в среду.
По мнению Путина, единственным «настоящим гарантом территориальной целостности и суверенитета Украины в ее сегодняшних границах» могла бы быть Россия.
Ранее на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин заявил, что значимым результатом для России в спецоперации на Украине можно назвать появление новых территорий и то, что Азовское море стало внутренним морем РФ.
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