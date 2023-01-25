Путин в феврале встретится с лидерами фракций Госдумы

Представитель Кремля отметил, что российский лидер во вторник встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, обсуждались «план работы» и «приоритетные задачи» палаты парламента.

«Кроме того, также обсуждалась <…> предстоящая очередная сессия встреч президента с руководителями фракций, которая состоится уже в следующем месяце», - добавил Песков.

