Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах
Президент Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки в закон внесли в Госдуму в октябре. Как отмечал один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ синхронизирует изменения избирательного законодательства в части единого подхода к выборам на всех уровнях.
В частности, закон уточняет положения о фото- и видеосъемке на избирательных участках, закрепляет обязанность в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата письменно представить соответствующие сведения. Поправки также устанавливают особенности открытия и использования счетов для избиркомов, регулируют вопросы оплаты труда членам комиссий и возможность софинансирования. Кроме того, закон предполагает, что на заседания избиркомов будут допускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора, пишет Ura.ru.
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