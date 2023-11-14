Путин утвердил поправки в закон о президентских выборах

Поправки в закон внесли в Госдуму в октябре. Как отмечал один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, документ синхронизирует изменения избирательного законодательства в части единого подхода к выборам на всех уровнях.

В частности, закон уточняет положения о фото- и видеосъемке на избирательных участках, закрепляет обязанность в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата письменно представить соответствующие сведения. Поправки также устанавливают особенности открытия и использования счетов для избиркомов, регулируют вопросы оплаты труда членам комиссий и возможность софинансирования. Кроме того, закон предполагает, что на заседания избиркомов будут допускать только представителей СМИ, работающих на основании трудового договора, пишет Ura.ru.

