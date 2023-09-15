Путин: США применяют кассетные бомбы руками украинцев

«Есть одна страна, которая считает, что она исключительная», - отметил президент РФ.

Он также подчеркнул, что американцы позволяют себе делать даже то, что сами считают преступлением.

Ранее Путин посоветовал Киеву не плясать под чужую дудку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

