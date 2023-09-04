Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке
4 сентября 202314:15
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Российский лидер уже заявил, что Россия открыта к переговорам по данному вопросу.
Кроме того, Путин и его турецкий коллега обсудят вопросы, связанные с ситуацией на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru