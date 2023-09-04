Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке.

Путин рассчитывает на скорое заключение договора по газовому хабу в Турции

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Российский лидер уже заявил, что Россия открыта к переговорам по данному вопросу.

Кроме того, Путин и его турецкий коллега обсудят вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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