Путин сообщил о готовности к переговорам по зерновой сделке

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Это первая встреча Путина и Эрдогана за почти год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки. Российский лидер уже заявил, что Россия открыта к переговорам по данному вопросу.

Кроме того, Путин и его турецкий коллега обсудят вопросы, связанные с ситуацией на Украине.

