Путин сменил постпреда России при ЮНЕСКО

Президент Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова новым постпредом России при ЮНЕСКО. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича Постоянным представителем Российской федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — говорится в документе.

Отдельным указом Путин освободил от обязанностей экс-постпреда при ЮНЕСКО Александра Кузнецова.

В конце декабря российский лидер подписал указ о назначении прокуроров в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, напоминает RT.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЮНЕСКООтставки И НазначенияВладимир Путин
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