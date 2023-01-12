Путин сменил постпреда России при ЮНЕСКО
Президент Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова новым постпредом России при ЮНЕСКО. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича Постоянным представителем Российской федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — говорится в документе.
Отдельным указом Путин освободил от обязанностей экс-постпреда при ЮНЕСКО Александра Кузнецова.
В конце декабря российский лидер подписал указ о назначении прокуроров в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, напоминает RT.
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