Путин сменил постпреда России при ЮНЕСКО

«Назначить Аляутдинова Рината Жафяровича Постоянным представителем Российской федерации при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже», — говорится в документе.

Отдельным указом Путин освободил от обязанностей экс-постпреда при ЮНЕСКО Александра Кузнецова.

В конце декабря российский лидер подписал указ о назначении прокуроров в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, напоминает RT.

