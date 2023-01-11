Путин: С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник

По его словам, все это сделано в первую очередь благодаря российским гражданам, собранности всей страны и готовности к работе в сложных условиях. Путин также поблагодарил правительство за проделанную за год работу.

Ранее Владимир Путин заявил, что расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, граждане проявили сплоченность и ответственность.

