Путин: С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник
С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, все это сделано в первую очередь благодаря российским гражданам, собранности всей страны и готовности к работе в сложных условиях. Путин также поблагодарил правительство за проделанную за год работу.
Ранее Владимир Путин заявил, что расчет Запада на уничтожение российской экономики не оправдался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, граждане проявили сплоченность и ответственность.
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