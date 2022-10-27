Путин: Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана

По его мнению, это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом.

«Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая складывается на сегодняшний день», - добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности решать любые вопросы с США, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



