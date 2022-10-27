Путин: Россия не собирается ничего навязывать в отношениях Баку и Еревана
Позиция России заключается в том, что Армении и Азербайджану необходим мирный договор.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин отвечая на вопросы на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщают РИА Новости.
По его словам, Россия не собирается ничего навязывать.
Президент рассказал, что предлагал руководству Армении передать Азербайджану пять пустующих подконтрольных районов, но армянские власти не согласились.
«Люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать смысла никакого нет. А для связи с Карабахом два района — огромные — вполне достаточно. Мы считаем, что это было бы справедливо — вернуть беженцев и так далее», — сказал Путин.
По его мнению, это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом.
«Но армянское руководство пошло своим путем. Как известно, это привело к той ситуации, которая складывается на сегодняшний день», - добавил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности решать любые вопросы с США, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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