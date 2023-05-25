Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере
25 мая 202302:45
Глобальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но Москве удается адаптироваться, а также стать одним из лидеров в этом, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал глава государства.
Также, по его словам, сценарий резкого ухудшения ситуации в российской экономике «явно не сбудется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере
- Стало известно о требованиях Украины от Грузии открыть второй фронт против России
- В Австрии потребовали от властей снять санкции против России
- СМИ: атака на Белгородскую область может стать большой проблемой для Зеленского
- Буланова: Тина Тернер была одной из великих артисток
- Путевки в детские лагеря подорожали на 20%
- В разведке Украины назвали Путина своей главной целью
- Госдеп одобрил продажу Киеву комплекса ПВО NASAMS
- Bild: учения НАТО Air Defender 23 станут сигналом для России
- SHAMAN презентовал клип с сотней невест
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru