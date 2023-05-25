Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере

«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал глава государства.

Также, по его словам, сценарий резкого ухудшения ситуации в российской экономике «явно не сбудется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

