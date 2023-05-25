Путин: России удается адаптироваться к изменениям в финансовой сфере

Глобальные изменения происходят в международной финансовой сфере, но Москве удается адаптироваться, а также стать одним из лидеров в этом, заявил президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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«И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов», — сказал глава государства.

Также, по его словам, сценарий резкого ухудшения ситуации в российской экономике «явно не сбудется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

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ФОТО: Сайт Кремля
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