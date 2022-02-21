Путин: Решение по ЛНР и ДНР будет принято 21 февраля

Президент России Владимир Путин заявил, что решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР будет приятно к концу дня 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин попросил Совбез учитывать просьбу ДНР и ЛНР о признании их суверенитета

Отмечается, что в конце внеочередного заседания Совета Безопасности российский лидер резюмировал, что пока обсуждение вопроса по Донбассу зашло в тупик.

Первый зампред Госдумы Вячеслав Никонов подчеркнул, что Путин наверняка примет положительное решение по вопросу признания Донбасса, а далее заключит с ЛНР и ДНР договоры о дружбе и сотрудничестве в военной сфере.

Сенатор Сергей Цеков заявил, что, если Госдума 22 февраля примет закон о признании независимости ЛНР и ДНР, Совет Федерации готов в этот же день приступить к рассмотрению необходимых документов.

Ранее Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев назвал признание ЛНР и ДНР единственным решением в сложившейся ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДонбасс
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