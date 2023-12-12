Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Соглашение между двумя странами о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил было подписано в Минске 28 марта. Документ предусматривает совместные боевую подготовку, дежурство, выполнение прочих учебно-боевых задач, обмен опытом боевого применения действующих образцов вооружения и техники, а также обучение практическим навыкам и унификацию боевой подготовки российских и белорусских вооруженных сил.

Также соглашение освобождает воинский контингент и движимое имущество двух государств от уплаты налогов, а личный состав — от налогов на зарплаты на территории принимающей стороны.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий более 60 офицерам ВС РФ, Росгвардии, ФПС, ФСИН и ФССП, напоминает RT.

