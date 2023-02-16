Путин рассказал о поддержке семей участников спецоперации в составе ЧВК
Российские власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников этого конфликта. Речь об этом шла на встрече уполномоченной при президенте по права ребенка Марией Львовой-Беловой.
Путин утверждает, что все участники СВО «выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны».
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