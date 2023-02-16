Путин рассказал о поддержке семей участников спецоперации в составе ЧВК

По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников этого конфликта. Речь об этом шла на встрече уполномоченной при президенте по права ребенка Марией Львовой-Беловой.

Путин утверждает, что все участники СВО «выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны».



