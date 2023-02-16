Путин рассказал о поддержке семей участников спецоперации в составе ЧВК

Российские власти рассматривают вопрос о поддержке семей тех, кто участвует в военной операции на Украине через частные военные компании или как добровольцы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Три к одному»: Генерал Стаськов назвал условия взятия Одессы и Киева

По мнению главы государства, социальные гарантии должны быть равны для всех участников этого конфликта. Речь об этом шла на встрече уполномоченной при президенте по права ребенка Марией Львовой-Беловой.

Путин утверждает, что все участники СВО «выполняют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВКСпецоперацияВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры