Путин рассказал о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов
Россия планирует открыть филиалы ведущих вузов в странах Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что РФ поможет африканским странам в развитии среднего, общего образования. Также российская сторона намерена оказать помощь континенту в подготовке учителей: так, Москва увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.
Путин указал, что в России учится почти 35 тысяч студентов из Африки, их число постоянно растет.
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru