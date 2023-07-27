Путин рассказал о планах открыть в странах Африки филиалы ведущих российских вузов

Российский лидер подчеркнул, что РФ поможет африканским странам в развитии среднего, общего образования. Также российская сторона намерена оказать помощь континенту в подготовке учителей: так, Москва увеличит набор африканских студентов в педагогические вузы.

Путин указал, что в России учится почти 35 тысяч студентов из Африки, их число постоянно растет.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ готова бесплатно поставить Буркина-Фасо, Мали и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

