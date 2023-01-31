Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о центрах подготовки военных

Отмечается, что Минобороны РФ поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени России указанное соглашение.



Ранее, 23 января, правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Документ был представлен Владимиру Путину для подписания. В конце октября прошлого года проект соглашения одобрил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

