Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о центрах подготовки военных
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Минобороны РФ поручено провести с участием МИДа РФ переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени России указанное соглашение.
Ранее, 23 января, правительство России одобрило проект соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Документ был представлен Владимиру Путину для подписания. В конце октября прошлого года проект соглашения одобрил белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru