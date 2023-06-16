Путин проводит встречу с президентом ОАЭ
16 июня 202312:24
Президент России Владимир Путин проводит встречу с с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, сообщает РИА Новости.
Переговоры между политиками стартовали на площадке ПМЭФ после посещения стендов ОАЭ.
Отмечается, что переговоры пройдут тет-а-тет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru