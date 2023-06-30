Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

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В частности, российскому лидеру была выражена поддержка действий руководства по защите порядка и стабильности. отмечается в сообщении.

Стороны также остались довольны ростом товарооборота в прошлом году. Лидеры стран в том числе обсудили ситуацию на Украине. Путин заявил о нежелании Киева делать шаги в направлении дипломатического урегулирования конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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