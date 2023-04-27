Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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«Согласно последним новостям, президент Эрдоган провел переговоры с президентом Путиным», - сообщил телеканал.

Отмечается, что турецкий лидер сообщил российскому коллеге о возможности поработать над новыми инициативами по зерновой сделке, а также предложил создать рабочую группу.

Ранее глава турецкого Минздрава заявил об улучшении состояния Тайипа Эрдогана, сообщил телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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