Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили расширение взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе с учетом намерения Ирана присоединиться к БРИКС.
Президенты подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в энергетике, торговле, транспортно-логической сфере. Отмечается, что Путин и Раиси дали высокую оценку уровню отношений двух стран.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее отверг обвинения Запада в поставках России беспилотников. Дипломат назвал подобные утверждения ложными, передает «Радиоточка НСН».
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