Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с лидером Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Главы государств обсудили расширение взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе с учетом намерения Ирана присоединиться к БРИКС.

Президенты подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в энергетике, торговле, транспортно-логической сфере. Отмечается, что Путин и Раиси дали высокую оценку уровню отношений двух стран.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее отверг обвинения Запада в поставках России беспилотников. Дипломат назвал подобные утверждения ложными, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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