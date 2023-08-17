Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Главы государств обсудили расширение взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе с учетом намерения Ирана присоединиться к БРИКС.

Президенты подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество в энергетике, торговле, транспортно-логической сфере. Отмечается, что Путин и Раиси дали высокую оценку уровню отношений двух стран.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани ранее отверг обвинения Запада в поставках России беспилотников. Дипломат назвал подобные утверждения ложными, передает «Радиоточка НСН».

