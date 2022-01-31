Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины
Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануилом Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-службы Кремля.
Отмечается, что Путин подробно изложил Макрону позицию Россию по вопросу Украины. Также российский лидер подчеркнул важность для РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.
Стороны договорились о проработке вопроса переговоров при личной встрече.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.
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