Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины

Отмечается, что Путин подробно изложил Макрону позицию Россию по вопросу Украины. Также российский лидер подчеркнул важность для РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.



Стороны договорились о проработке вопроса переговоров при личной встрече.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.

