Путин провел переговоры с Макроном по ситуации вокруг Украины

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским президентом Эммануилом Макроном на тему ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-службы Кремля.

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Отмечается, что Путин подробно изложил Макрону позицию Россию по вопросу Украины. Также российский лидер подчеркнул важность для РФ долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности.

Стороны договорились о проработке вопроса переговоров при личной встрече.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. Россия неоднократно отрицала заявления о возможной войне с Украиной.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Путин
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