Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности
11 февраля 202212:40
Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, глава государства работает в Ново-Огареве. Совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.
Кроме того, на пятницу у Путина запланирован ряд непубличных мероприятий.
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11 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru