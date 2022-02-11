Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

Собянин заявил о прохождении пика заболевания «омикроном» Прокуратура Москвы начала проверку после падения в центре столицы наледи на женщину В приложении «Метро Москвы» можно купить билеты на междугородние и международные автобусы На портале mos.ru можно проверить статус договора аренды недвижимости Актриса фильма «Стиляги» Евгения Брик умерла в США В Москве отремонтировали усадьбу XIX века, где работал Васнецов