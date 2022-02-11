Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности

Президент Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

Как отметил представитель Кремля, глава государства работает в Ново-Огареве. Совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.

Кроме того, на пятницу у Путина запланирован ряд непубличных мероприятий.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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