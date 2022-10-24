Путин проведет 25 октября заседание Координационного совета

В Кремле заявили, что многие российские активы были сворованы Западом Минобороны РФ: Зеленский связался с Великобританией по вопросу получения технологии ядерного оружия СМИ: Европейский союз неспособен найти замену всему российскому газу В Думе сообщили о падении до нуля уровня бронирований отелей Крыма на ноябрь Ирландский боец ММА Конор Макгрегор вернется в UFC после съемок в кино