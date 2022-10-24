Путин проведет 25 октября заседание Координационного совета
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведёт 25 октября заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что с докладами выступят председатель Координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО), пишут «Известия».
Согласно документу, в состав совета вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 329 / сут.
Умерли
390 тыс.+89 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+8 329 / сут.
- «Не дождётесь». Медведев опроверг сообщения, что у России заканчивается вооружение
- Риши Сунак станет премьер-министром Великобритании
- Дело пензенского экс-губернатора Белозерцева передано в суд
- В Белоруссии восстановили обслуживание карт VISA
- Путин назвал самой главной задачей здоровье и благополучие россиян
- Молодой человек с ножом ворвался в школу в Пермском крае
- Часть иностранных ценных бумаг россиян разморозят с 31 октября
- МИД Ирана назвал лицемерной позицию США по ядерной сделке
- Шольц анонсировал передачу Украине ещё трёх систем ПВО Iris-T
- СМИ Украины сообщают о сильных взрывах в Харькове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru