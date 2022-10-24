Путин проведет 25 октября заседание Координационного совета

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проведёт 25 октября заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что с докладами выступят председатель Координационного совета, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО), пишут «Известия».

Согласно документу, в состав совета вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСБ Александр Бортников, вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияПравительство РоссииЗаседаниеВладимир Путин
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